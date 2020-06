"As nossas vidas foram arruinadas." Quem o diz é Marco, que quando era uma criança sem-abrigo foi colocado sob os cuidados de um pedófilo, durante décadas. Marco foi vítima do Projeto Kentler, que usava pedófilos como pais adotivos em Berlim Ocidental, Alemanha, desde os anos 70 e até aos 2000, com a concordância das autoridades locais.





O Projeto Kentler foi revelado depois de uma investigação da Universidade de Hildesheim , que recebeu relatos de vítimas. Muitos anos depois, o cruzamento de informação revelou uma rede entre académicos influentes e várias instituições, que vitimou várias pessoas.Marco é uma dessas pessoas: conheceu o pai adotivo, Fritz H., aos nove anos e foi abusado durante grande parte da sua vida. Fritz H. morreu em 2015, sem nunca ter sido acusado.Mas por que razão é que as autoridades permitiram esta prática? Nos anos 70, Helmut Kentler, professor de psicologia, sustentava uma teoria de "educação sexual emancipada", defendendo que as crianças eram seres sexuais que tinham direito a expressar essa sexualidade. Convenceu-se que os contactos sexuais entre adultos e crianças eram inofensivos. Então, colocou rapazes sem abrigo com "cuidadores" pedófilos para o seu "benefício mútuo", segundo a Deutsche Welle. Kentler até se gabava de ser apoiado por funcionários das autoridades locais.Os pais adotivos eram considerados como "carinhosos" por Kentler e recebiam dinheiro para cuidar dos rapazes. Os investigadores da Universidade de Hildesheim acabaram por descobrir "uma rede entre instituições educativas, o gabinete de proteção de menores e o Senado de Berlim", o órgão administrativo da cidade e um dos estados da Alemanha. Kentler também contactava regularmente com as crianças e os pais adotivos.Muitos destes pais eram académicos, ligados por exemplo ao Instituto Max Planck, à Universidade Livre de Berlim ou a escola de Odenwald. Esta última foi ligada a um escândalo de pedofilia que estalou há alguns anos. Trata-se de um colégio interno onde 900 alunos foram vítimas de abuso sexual entre 1966 e 1989.Devido à prescrição dos crimes, os pais adotivos não podem ser acusados. Helmut Kentler morreu em 2008. No entanto, as autoridades de Berlim garantem que vão investigar o caso.