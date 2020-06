Piloto do helicóptero em que seguia Kobe Bryant pensava que subia quando descia

O piloto do helicóptero cuja queda matou a estrela da NBA Kobe Bryant pode ter ficado desorientado com o nevoeiro espesso que se verificou pouco antes do impacto, segundo um relatório do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).





O piloto Ara Zobayan terá "percebido mal" os ângulos a que estava a viajar, e reportou que estava a ganhar altitude quando na realidade a estava a perder. O acidente a 26 de janeiro em Calabasas, Califórnia, matou Zobayan, Kobe Bryant e outras sete pessoas.No relatório é indicado que quando o piloto informou os controladores do tráfego aéreo que estava a subir até aos 4 mil pés, na realidade estava a afundar em direção à colina. "Os ângulos aparentes que foram calculados até agora mostram que o piloto podia ter percebido mal os ângulos. Durante a descida final o piloto, respondendo, indicou que estavam a subir até aos 4 mil pés."O relatório de 1.700 páginas não revela uma conclusão para a causa do choque. O NTSB indicou que seria divulgado mais tarde um relatório final.Um relatório sobre a autópsia a Zobayan indicou que o helicóptero viajava a quase 300 quilómetros por hora quando se deu o choque.A análise do NTSB indica que o piloto de 50 anos enviou uma mensagem a um grupo 45 minutos antes dizendo que o tempo parecia "ok".O helicóptero descolou do aeroporto John Wayne às 9h06. Os oitos passageiros tinham viajado no helicóptero para o mesmo destino - um torneio nas instalações desportivas de Bryant - no dia anterior ao acidente.Gianna, a filha de 13 anos de Bryant, também morreu no acidente, bem como duas das suas colegas da equipa de basquetebol: Alyssa Altobelli, de 14 anos, e Payton Chester, de 13.Os pais de Altobelli também morreram, bem como a mãe de Payton. A treinadora assistente Christina Mauser também morreu.