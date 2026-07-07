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Duas bombas explodiram em Damasco perto do hotel onde estava Emmanuel Macron

Lusa 09:17
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Fontes policiais disseram à AFP que um dos engenhos explosivos foi colocado num caixote de lixo.

Dois engenhos explosivos deflagraram esta terça-feira em Damasco, numa zona próxima do hotel situado no centro da capital Síria onde o Presidente francês, Emmanuel Macron, tinha passado a noite, reportou a Agência France Presse (AFP).

Emmanuel Macron, presidente de França
Emmanuel Macron, presidente de França Foto AP/Petros Karadjias

Fontes policiais disseram à AFP, que um dos engenhos explosivos foi colocado num caixote de lixo perto do hotel onde se encontrava o Presidente francês.

Testemunhas contactadas pela AFP viram fumo na zona da cidade onde se sentiram as explosões no momento em que o chefe de Estado francês abandonava o Hotel Four Seasons e se dirigia ao Palácio Presidencial para uma reunião com o homólogo em funções, Ahmad al-Chareh.

Várias ambulâncias foram enviadas para o local das explosões, enquanto as forças de segurança bloqueavam os acessos à zona central da capital da Síria.

Emmanuel Macron chegou à Síria na segunda-feira, naquela que é a primeira visita de um líder europeu ao país desde que a coligação islamita tomou o poder.

Na noite de segunda-feira, Emmanuel Macron jantou com o Presidente sírio num restaurante do centro de Damasco antes de o acompanhar a uma mesquita no centro da cidade.

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