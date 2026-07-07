Emissão de cinzas do vulcão Etna continua a perturbar ligações aéreas na Sicília

Até ao momento, mais de 120 ligações aéreas foram canceladas desde segunda-feira e mais de 60 foram desviadas para outros aeroportos da região.

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A atividade no Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da placa europeia, continua a obrigar ao encerramento do Aeroporto de Catânia, na ilha italiana da Sicília, devido às emissões de cinzas vulcânicas, confirmaram esta terça-feira as autoridades.



Cinzas do Etna levam ao encerramento de aeroporto na Sicília AP/Arquivo

Até ao momento, mais de 120 ligações aéreas foram canceladas desde segunda-feira e mais de 60 foram desviadas para outros aeroportos da região.

O encerramento do Aeroporto de Catânia está a causar transtornos significativos, obrigando os viajantes a realizar longos percursos, que por vezes duram várias horas, de autocarro ou em veículos particulares.

As companhias aéreas alertaram que pode ser necessário reprogramar as viagens aéreas nos três aeroportos sicilianos e recomendaram a verificação do estado dos voos nos portais dos respetivos aeroportos ou companhias aéreas.

A empresa que gere os aeroportos da Sicília (SAC) anunciou na segunda-feira que, devido à atividade vulcânica no Etna, a suspensão de todos os voos de chegada e a interrupção total das partidas mantêm-se em vigor --- para já, até às 14:00 de hoje (13:00 em Lisboa) --- no Aeroporto Fontanarossa, Catânia.

As emissões de cinzas começaram na madrugada de domingo e intensificaram-se, criando uma pluma com aproximadamente 1,5 quilómetros de altura que o vento está a arrastar para sul, segundo um comunicado do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) de Itália.

O mais recente aviso do Observatório de Vulcões para a Aviação (VONA) sobre o Etna indicou forte atividade nas crateras do cume e emissão contínua e intensa de cinzas.

Segundo os cientistas, os modelos de previsão baseados em dados meteorológicos indicam que as cinzas vão continuar a deslocar-se para sul nas próximas horas.

Em 26 de junho, o Etna iniciou uma nova fase eruptiva caracterizada pela expulsão de lava, levando as autoridades italianas a intensificar a monitorização do vulcão.

O INGV declarou no domingo que os fluxos de lava iniciados no final de junho tinham cessado completamente a 04 de julho, mas a repentina emissão de cinzas prejudicou os planos de milhares de viajantes.

Além disso, foi detetado um segundo derrame de lava entre as noites de quinta-feira e sexta-feira e que avançou pouco mais de 100 metros antes de parar.