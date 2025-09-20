Drones ucranianos matam quatro pessoas na Rússia

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Um ataque ucraniano com drones causou quatro mortos durante a noite na região de Samara, a cerca de 850 quilómetros a sudeste de Moscovo, anunciou o governador local.



“É com profunda tristeza que informo que quatro pessoas morreram em consequência de um ataque noturno por drones inimigos. Esta é uma perda irreparável para todos nós”, disse Vyacheslav Fedorishchev, citado pela agência noticiosa estatal russa TASS.

O governador disse também que uma pessoa ficou ferida no ataque e prometeu que o Governo regional irá ajudar as famílias das vítimas.

Fedorishchev não indicou a localização exata do ataque.

Anteriormente, informara que “instalações do complexo energético e petrolífero” tinham sido atingidos por drones ucranianos.

A Ucrânia tem como alvo este tipo de infraestruturas, que representam uma importante fonte de receita para Moscovo, a fim de tentar diminuir a capacidade russa de financiar o esforço de guerra.

O comando do exército ucraniano mencionou hoje um ataque contra a instalação petrolífera Samara, na região russa com o mesmo nome, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

As forças ucranianas reivindicaram ataques contra infraestruturas petrolíferas, incluindo duas refinarias, em território russo durante a noite.

Foram atingidas as refinarias de Saratov, localizada a 858 quilómetros a sudeste de Moscovo, e de Novokubichevsk, a cerca de mil quilómetros da capital russa, precisou o estado-maior num comunicado citado pela agência espanhola EFE.

O ataque com drones contra a refinaria de Kuibishevsky provocou explosões e incêndios nas instalações, referiu.

O comando ucraniano disse que a refinaria de Saratov era responsável por cerca de 2,54% do volume total de refinação de petróleo da Federação Russa.

De acordo com o Estado-Maior, os resultados das ações ainda estavam a ser avaliados.

As autoridades ucranianas disseram que os ataques russos durante a noite causaram pelo menos três mortos.