Aeroporto de Dublin evacuado por suspeita de bomba

Objeto suspeito terá mobilizado uma equipa anti-bombas para o local.

O terminal 2 do Aeroporto de Dublin foi este sábado evacuado como "medida de precaução", depois de ter sido encontrada uma mala suspeita, que levou à mobilização de equipas anti-bombas, noticia o jornal Irish Examiner.



Aeroporto de Dublin AP Photo/Peter Morrison, File

Segundo a Guarda Siochána, o dono do objeto já terá sido identificado e está em andamento uma investigação. O incidente terá ocorrido pouco antes das 12h.

Vídeos e fotografias mostram grandes multidões a abandonarem o terminal e a aglomerarem-se do lado exterior do aeroporto, enquanto o trânsito aumenta.

Em comunicado, o aeroporto diz apenas que os voos estão a ser "temporariamente impactados", e que "a segurança dos nossos passageiros e funcionários é a nossa prioridade".

"Os passageiros estão a ser direcionados aos pontos de encontro designados e pedimos a todos que sigam as instruções da equipa do aeroporto", lê-se no comunicado citado pelo Irish Examiner.

"Recomendamos que os passageiros verifiquem com suas companhias aéreas as últimas atualizações", acrescentou o aeroporto ao confirmar que serão fornecidas mais informações, assim que estas estiverem disponíveis.