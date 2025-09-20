Sábado – Pense por si

Mundo

Aeroporto de Dublin evacuado por suspeita de bomba

Luana Augusto
Luana Augusto 14:23
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de setembro
As mais lidas

Objeto suspeito terá mobilizado uma equipa anti-bombas para o local.

O terminal 2 do Aeroporto de Dublin foi este sábado evacuado como "medida de precaução", depois de ter sido encontrada uma mala suspeita, que levou à mobilização de equipas anti-bombas, noticia o jornal Irish Examiner

Aeroporto de Dublin
Aeroporto de Dublin AP Photo/Peter Morrison, File

Segundo a Guarda Siochána, o dono do objeto já terá sido identificado e está em andamento uma investigação. O incidente terá ocorrido pouco antes das 12h.

Vídeos e fotografias mostram grandes multidões a abandonarem o terminal e a aglomerarem-se do lado exterior do aeroporto, enquanto o trânsito aumenta.

Em comunicado, o aeroporto diz apenas que os voos estão a ser "temporariamente impactados", e que "a segurança dos nossos passageiros e funcionários é a nossa prioridade".

"Os passageiros estão a ser direcionados aos pontos de encontro designados e pedimos a todos que sigam as instruções da equipa do aeroporto", lê-se no comunicado citado pelo Irish Examiner.

"Recomendamos que os passageiros verifiquem com suas companhias aéreas as últimas atualizações", acrescentou o aeroporto ao confirmar que serão fornecidas mais informações, assim que estas estiverem disponíveis.

Tópicos Trânsito Aeroporto de Dublin Irish Examiner Examiner
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Menu shortcuts

Aeroporto de Dublin evacuado por suspeita de bomba