Colombianos vão às urnas para eleições presidenciais no domingo

Mais de dez candidatos disputam a Presidência, mas apenas três têm hipóteses reais de vitória e tudo indica que haverá uma segunda volta em 21 de junho.

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Os 41,4 milhões de eleitores colombianos aptos vão às urnas no domingo para as eleições presidenciais do país, que decidirão se o atual Governo de esquerda continuará com as suas políticas sociais ou se a direita regressará ao poder.



Cartaz de candidatos presidenciais colombianos AP

Mais de dez candidatos disputam a Presidência, mas apenas três têm hipóteses reais de vitória e tudo indica que haverá uma segunda volta em 21 de junho.

Desde o início da campanha que as sondagens mostram o senador Iván Cepeda, candidato do Pacto Histórico e de uma coligação de esquerda, como o favorito. A esquerda foi fortalecida pela popularidade do Presidente colombiano, Gustavo Petro, mas provavelmente não terá o apoio necessário para vencer na primeira volta.

O candidato de extrema-direita Abelardo de la Espriella, que se auto-intitula "El Tigre" [O Tigre] e lidera o recém-criado movimento Defensores da Pátria, promete revolucionar o panorama político para "salvar o país e transformá-lo numa nação milagrosa". Apresenta-se como o maior rival de Cepeda, tanto na retórica como nas sondagens.

Nas últimas três eleições, o "Uribismo" - movimento baseado nas políticas do ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez (2002--2010) - foi a principal força da direita, mas desta vez esta hegemonia está a ser desafiada por De la Espriella, que tem um discurso de linha dura contra o crime e a guerrilha que agrada a grande parte dos eleitores do Centro Democrático, que estão descontentes com a candidata do partido, Paloma Valência, a terceira colocada nas sondagens, por a considerarem demasiado branda.

Outros nove candidatos de vários espetros políticos, com apoio marginal nas sondagens, também constam no boletim de voto, incluindo os ex-autarcas Sergio Fajardo, Claudia López e Carlos Caicedo [que desistiu da sua candidatura para apoiar Cepeda], e os ex-senadores Roy Barreras e Mauricio Lizcano.

Completam a lista Miguel Uribe Londoño, pai do senador assassinado Miguel Uribe Turbay; o general na reserva do Exército Gustavo Matamoros; e os empresários Sondra Macollins Garvin e Santiago Botero.

A campanha para as eleições presidenciais na Colômbia - país com 53,9 milhões de habitantes - foi a mais violenta dos últimos oito anos, não só devido às ameaças contra os candidatos, mas também devido ao aumento da insegurança e violência em vários pontos do país.

Entre os muitos problemas que a Colômbia enfrenta, o ressurgimento do conflito armado, nomeadamente de guerrilhas de esquerda e paramilitares, narcotráfico e a corrupção estão entre os mais urgentes que o Presidente eleito vai ter de enfrentar no país.

A Colômbia também precisa melhorar o seu desempenho económico, marcado pelo aumento da dívida pública, deterioração fiscal e desaceleração do investimento estrangeiro, de forma a manter o progresso social implementado pelo Governo do Presidente Petro.

De acordo com o Registo Nacional da Colômbia, dos 41,4 milhões de colombianos aptos a votar, 1,4 milhões estão registados no estrangeiro, onde foram instaladas 253 mesas de voto em 67 países. Mais de metade dos colombianos inscritos para votar no estrangeiro está nos Estados Unidos e em Espanha, com 454.262 e 307.996 eleitores inscritos, respetivamente. O período de votação para os colombianos no estrangeiro vai de 25 a 31 de maio, nas embaixadas e consulados.

A Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) vai enviar 96 observadores e especialistas políticos, liderados pelo ex-Presidente da República Dominicana, Leonel Fernández (1996-2000 e 2004-2012), para acompanhar as eleições presidenciais de domingo na Colômbia.

A União Europeia (UE) vai ter no terreno uma missão de observação eleitoral para as presidenciais colombianas, chefiada pelo vice-presidente do Parlamento Europeu, Esteban González Pons. Esta missão já enviou mais de 100 observadores para as eleições legislativas realizadas em março, nas quais o partido Pacto Histórico obteve a vitória.