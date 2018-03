Presidente russo foi reeleito no passado domingo com mais de 75%. Desta forma, Vladimir Putin vai ficar no poder durante mais seis anos. Donald Trump não deixou passar a eleição em branco.

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, já felicitou o presidente reeleito da Rússia, Vladimir Putin. De acordo com o Independent, um comunicado do gabinete do chefe de Estado russo indica que a iniciativa partiu "do lado americano".



"No geral, a conversa foi construtiva, comercial e focada na superação dos problemas nas relacões russas e americanas", frisou o comunicado do Kremlin. Durante a conversa, os dois líderes falaram ainda sobre terrorismo.



Recorde-se que Putin foi reeleito este domingo presidente da Rússia pela quarta vez, com 76,7% dos votos.



De acordo com a AFP, Putin e Trump não discutiram o caso do ex-espião russo. Recorde-se que o Reino Unido acredita que a Rússia tenha sido a responsável pelo envenenamento do ex-espião Skripal e da sua filha, Yulia. Numa declaração conjunta, os líderes da Alemanha, França e EUA juntaram-se ao governo britânico para condenarem o ataque químico e responsabilizarem Moscovo pela acção, que o Kremlin tem negado veemente.