Aos 65 anos, Putin foi reeleito presidente e prepara-se para estar à frente do país mais do que qualquer outro líder dos últimos cem anos, à excepção de Estaline.

Reeleito este domingo presidente da Rússia pela quarta vez - com 75,9% dos votos após 70 por cento terem sido contados -, Vladimir Putin, de 65 anos, prepara-se para juntar mais seis anos aos 18 que já esteve no poder. Caso cumpra o mandato até ao fim, Putin estará à frente do país mais do que qualquer outro líder dos últimos cem anos, à excepção de Estaline.



"Estamos destinados ao sucesso", disse Putin, pouco depois de serem conhecidas as primeiras projecções eleitorais. "Vocês são da nossa equipa e eu sou membro da vossa equipa. Todos que hoje votaram são a nossa grande equipa nacional", comemorou. Este resultado representa a maior vitória presidencial de Vladimir Putin, ao bater os números de 2000 (53,4%), 2004 (71,9%) e 2012 (63,6%).

Escolhido, em 1999, por Boris Ieltsin como primeiro-ministro – e depois como presidente –, Vladimir Putin alcançou popularidade ao impor ordem num país que tinha sofrido um impacto social e politico com o fim da URSS, em 1991. Reeleito em 2004 por mais quatro anos, em 2008, sem poder seguir para um terceiro mandato consecutivo, Putin trocou com Dmitri Medvedey – que ocupava o cargo de primeiro-ministro – até 2012. Esta troca permitiu-lhe ser presidente outra vez.

Uma emenda constitucional, em vigor desde Dezembro de 2008, estendeu os mandatos presidenciais de quatro para seis anos – já com efeito a partir da seguinte eleição. Putin conseguiu assim ser eleito pela terceira vez, para um mandato de seis anos. Sem nenhuma alteração à constituição, o actual líder da Rússia não se poderá recandidatar em 2024.

À frente do país, Putin foi, ao longo dos anos, eliminando rivais. O último, o membro da oposição Alexey Navalny, foi proibido de concorrer às eleições devido a uma conveniente condenação judicial que o acusado apelidou de "politicamente motivada". Além da recusa da candidatura de Navalny, foram também recusadas as de Oleg Lurie, jornalista em liberdade condicional, e do milionário Sergey Polonsky, por omissão na declaração de património.

Clima de tensão

Nas últimas semanas, a Rússia tem estado em clima de tensão. Após o ex-espião russo Sergei Skripal e a sua filha, exilados em Inglaterra, terem sido envenenados no início deste mês, Londres acusou Moscovo de ser responsável.

Depois do escândalo, a Rússia e o Reino Unido encontram-se em conflito – tendo Theresa May imposto sanções em resposta ao envenenamento de Skripal e a Rússia, em retaliação, ter feito o mesmo.

Ao mesmo tempo que, em Londres, a primeira-ministra classificava a "via" tomada por Putin como "trágica", o presidente russo terminava a campanha eleitoral e visitar a Crimeia – península ucraniana que este domingo participou, pela primeira vez desde que foi anexada à quatro anos, na eleição presidencial.

Na Crimeia, diante de dezenas de milhares de apoiantes, Putin apelou à rápida conclusão da ponte rodoviária e ferroviária que unirá, este ano, a península à Rússia continental.

"Com essa decisão, restabeleceram a justiça histórica, interrompida na época soviética", disse Putin na quarta-feira. "Mostraram ao mundo inteiro o que é uma verdadeira, e não uma falsa democracia".