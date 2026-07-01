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Donald Trump deixa mensagem: "Adoramos Portugal. Esperamos poder visitá-lo um dia, talvez em breve"

Renata Lima Lobo 20:34
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A Embaixada dos Estados Unidos em Portugal partilhou uma mensagem em vídeo de Donald Trump, na qual o presidente norte-americano dá a entender que poderá visitar Portugal em breve.

Numa publicação no Facebook, a Embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) divulgou uma mensagem de Donald Trump, na qual este elogia o talento para o golfe do embaixador John Arrigo e confessa "adorar" Portugal.

Donald Trump deixa mensagem ao seu embaixador em Portugal
Donald Trump deixa mensagem ao seu embaixador em Portugal DR

"Portugal tem como embaixador um grande amigo meu, John Arrigo. É uma pessoa extraordinária, fez muito dinheiro no setor automóvel e decidiu tornar-se embaixador. Dei-lhe a possibilidade de escolher, e ele escolheu Portugal", começa por afirmar Trump no vídeo divulgado pela embaixada. Uma escolha que, brinca o presidente norte-americano, poderá estar relacionada com os "magníficos campos de golfe" portugueses.

Trump elogia o trabalho do embaixador e deixa ainda uma mensagem de apreço por Portugal, sugerindo uma possível visita ao país. "Está a fazer um excelente trabalho como embaixador, e nós adoramos Portugal. Esperamos poder visitá-lo um dia, talvez em breve. E John, continua o bom trabalho. Cuida bem do povo de Portugal e dos Estados Unidos da América", conclui.

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