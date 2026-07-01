Donald Trump deixa mensagem: "Adoramos Portugal. Esperamos poder visitá-lo um dia, talvez em breve"

A Embaixada dos Estados Unidos em Portugal partilhou uma mensagem em vídeo de Donald Trump, na qual o presidente norte-americano dá a entender que poderá visitar Portugal em breve.

Numa publicação no Facebook, a Embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) divulgou uma mensagem de Donald Trump, na qual este elogia o talento para o golfe do embaixador John Arrigo e confessa "adorar" Portugal.



Donald Trump deixa mensagem ao seu embaixador em Portugal DR

"Portugal tem como embaixador um grande amigo meu, John Arrigo. É uma pessoa extraordinária, fez muito dinheiro no setor automóvel e decidiu tornar-se embaixador. Dei-lhe a possibilidade de escolher, e ele escolheu Portugal", começa por afirmar Trump no vídeo divulgado pela embaixada. Uma escolha que, brinca o presidente norte-americano, poderá estar relacionada com os "magníficos campos de golfe" portugueses.

Trump elogia o trabalho do embaixador e deixa ainda uma mensagem de apreço por Portugal, sugerindo uma possível visita ao país. "Está a fazer um excelente trabalho como embaixador, e nós adoramos Portugal. Esperamos poder visitá-lo um dia, talvez em breve. E John, continua o bom trabalho. Cuida bem do povo de Portugal e dos Estados Unidos da América", conclui.