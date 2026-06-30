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250 anos dos EUA

Paul C. Manuel: "A América continuará a liderar o mundo, mesmo depois da fase complicada"

João Pombeiro 30 de junho de 2026 às 23:00
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Entre a herança de 1776, o pecado original, a polarização política, o impacto de Donald Trump e o papel dos imigrantes portugueses, o politólogo Paul Christopher Manuel analisa os desafios atuais dos Estados Unidos.

Professor afiliado de Ciência Política na Georgetown University, Paul C. Manuel revisita os princípios fundadores para retratar os Estados Unidos e defende um maior reconhecimento da comunidade luso-americana.

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