Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
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30 de junho de 2026 às 23:00

Odair Moniz e o sistema da régua invisível

O sentimento de confusão e de revolta que o caso Odair Moniz produziu decorre, em parte, de uma perceção correta de que o sistema punitivo não tem régua visível, ou tem várias réguas diferentes, aplicadas a pessoas diferentes, com critérios que ninguém explicou publicamente e que ninguém está em posição de verificar.

O agente da PSP Bruno Pinto, que em outubro de 2024 disparou dois tiros mortais contra Odair Moniz na Cova da Moura, foi condenado por homicídio a pena suspensa de três anos e seis meses de prisão. Bruno Pinto não vai passar um único dia na prisão e a PSP não está obrigada a afastá-lo definitivamente das funções.

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