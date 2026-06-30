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Paula Lobo Antunes: "Se encontrasse o Trump numa bomba de gasolina, ia ignorá-lo"

Raquel Lito
Raquel Lito 23:00
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Praias privadas não são a sua praia e tem o carro por arranjar. Terminadas as gravações da novela Páginas da Vida (SIC), onde interpreta a vilã Verónica, a atriz torce para que Portugal ganhe o Mundial de futebel.

Em Páginas da Vida (SIC), onde interpreta a vilã Verónica, há alguma frase que lhe custasse dizer na vida real?

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