Discoteca que ardeu em Múrcia tinha ordem de encerramento desde janeiro de 2022

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

A discoteca Fonda Milagros, em Múrcia, que foi devastada por um incêndio que provocou a morte de 13 pessoas na madrugada de domingo, já tinha recebido uma ordem de encerramento em janeiro de 2022, partilhou esta segunda-feira Antonio Navarro, vice-presidente da Câmara Municipal.







EPA/MARCIAL GUILLEN

Na altura, as autoridades municipais ordenaram que as instalações fossem seladas mas os proprietários recorreram em tribunal e desde então têm estado a funcionar sem autorização, revela o El Mundo . Agora a autarquia vai processar a empresa.Por volta das 6h00 da manhã de domingo o Centro de Coordenação de Emergências 112 começou a receber várias chamadas por causa de um incêndio na discoteca da zona de Atalayas.Os bombeiros deslocaram-se ao local e depois de as chamas estarem controladas foram encontrados os primeiros sete corpos sem vida, mais tarde o número subiu para treze.