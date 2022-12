Não se sabe quais foram as causas do acidente mas o motorista, que se encontra internado no Hospital Clínico Universitário de Santiago de Compostela, testou negativo para o álcool e para as drogas.

Um agricultor, um estudante e uma professora. Quem são as sete vítimas da queda do autocarro

Um estudante de 21 anos voltava de Lugo para Nigrán para ir passar o Natal com a sua família. Uma professora de 44 anos também voltava para a sua cidade natal, em Pontevedra, para poder passar a consoada com os dois filhos. Um agricultor de 58 anos que ia ter com a filha e o neto. Uma reformada de Angolada e o seu filho também queriam passar a noite com a família. Uma mulher de origem peruana também entrou no autocarro, apenas cinco minutos antes da queda ao rio Lérez.