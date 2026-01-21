França pede exercícios militares da NATO na Gronelândia e diz estar "pronta para contribuir"

Entretanto, já foram mobilizados militares franceses para a ilha, para ajudar a defender os interesses do Ártico.

A França solicitou exercícios militares da NATO na Gronelândia e disse estar "preparada para contribuir". A informação foi adiantada esta quarta-feira pelo Palácio do Eliseu e citada pela imprensa francesa.



Macron defende exercícios militares da NATO na Gronelândia Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

"França está a solicitar um exercício da NATO na Gronelândia e está pronta para contribuir com ele ", anunciou o gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron.

A notícia surge depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter insistido na véspera no seu desejo de anexar o território autónomo dinamarquês, devido ao seu valor estratégico no contexto da defesa e ao facto de ser rico em minerais. Questionado na terça-feira pelos jornalistas sobre até onde o norte-americano estaria disposto a ir para adquirir a Gronelândia, o republicano respondeu: "Vocês vão descobrir. (...) Acho que acontecerá algo que será muito positivo para todos", afirmou.

Muitos europeus não concordam, no entanto, com esta anexação por parte dos EUA e, por isso, além de estarem reunidos em Davos para tentar persuadir Trump a abandonar esta ideia, alguns países como França, Alemanha e Reino Unido decidiram enviar militares para o território autónomo dinamarquês - um cenário que levou os Estados Unidos a ameaçar os aliados com a imposição de tarifas de até 25%. Contudo, na terça-feira, Emmanuel Macron afirmou no Fórum Económico Mundial que a Europa não se deixará intimidar.

Uma fonte francesa a par deste processo, citada pelo jornal Le Figaro, considerou ainda que com esta afirmação da aliança atlântica os europeus demonstrariam que levam a segurança do Ártico muito a sério.