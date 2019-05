Em comunicado, a PJ refere que o detido é "suspeito de, juntamente com outros dois indivíduos, ter arquitetado um plano de assalto, seguido de sequestro, na casa da sua irmã, no qual ele figurava entre as vítimas, enquanto os demais suspeitos mantinham a família em cárcere privado".



O objetivo era "extorquir o montante de um milhão de escudos [cerca de nove mil euros] do marido da irmã, que é gerente da Caixa Económica de Calheta de São Miguel, tendo, para o efeito, ameaçado sequestrar o próprio sobrinho (filho do cunhado com sua irmã)".



A PJ acrescenta que "foram levados alguns objetos da residência, bem como a viatura de trabalho do ofendido".



O detido foi presente na quinta-feira ao Tribunal da Comarca de Santa Catarina, tendo ficado em prisão preventiva.

