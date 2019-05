Adélio Bispo dos Santos, o homem que esfaqueou o então ainda candidato Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral para as presidenciais brasileiras, foi considerado inimputável pelo juiz federal Bruno Savino, da 3ª vara da Justiça Federal em Juiz de Fora.





Outros laudos, realizados por peritos convocados pelo Ministério Público, atestam que Adélio, apesar de sofrer de distúrbios psíquicos, tem noção do bem e do mal.Por isso, meses atrás, o Ministério Público avaliou que ele é semi-imputável, ou seja, pode e deveria ser julgado e condenado, mas a uma pena menor do que a prevista para o mesmo tipo de crime praticado por outra pessoa.Pareceres médicos da defesa referem que Adélio, de 40 anos, sofre de Transtorno Delirante Persistente.

Como foi o ataque

O atentado ocorreu a 6 de setembro do ano passado perto das 15h40 locais, 19h40 em Lisboa, quando Jair Bolsonaro era carregado nos ombros de apoiadores no meio de uma multidão eufórica reunida no Parque Halfeld, em Juíz de Fora.



De repente, um homem, identificado pela polícia local como Adélio Bispo dos Santos surgiu do meio da multidão empunhando uma faca e golpeou Bolsonaro na região abdominal.

Bolsonaro fez esgares de dores e caiu imediatamente para trás, gravemente ferido. O agressor foi imediatamente cercado por simpatizantes do candidato presidencial e espancado, sendo salvo pela polícia de ser linchado pela multidão.