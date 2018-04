14:27

O presidente defendeu-se das acusações da estrela pornográfica pelo Twitter: "Um sketch anos depois sobre um homem que não existe".





O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, desdenhou o sketch apresentado pela ex-actriz pornográfica Stormy Daniels, dizendo que é apenas mais uma forma de ludibriar os meios de comunicação social. Daniels diz que o homem no desenho a ameaçou. Esta ameaça estará relacionada com o alegado caso que a performer teve com o actual presidente estado unidense.



"Um sketch anos depois sobre um homem que não existe. Um trabalho falso que toma os meios de notícias falsas por parvos (mas eles sabem)!", escreveu o presidente na sua conta pessoal de Twitter, citando outra publicação na rede social que inclui o desenho mostrado pela actriz ao lado de uma fotografia com o seu ex-namorado. O utilizador que fez esta publicação original diz que o homem da fotografia é parecido com o do desenho.





A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de abril de 2018

Esta é a primeira vez que Trump se refere às acusações de Stormy Daniels no Twitter, apesar de não se ter referido directamente à mulher.Trump defendeu-se das acusações pela primeira vez este mês quando disse não ter conhecimento de qualquer pagamento de 130 mil dólares feitos pelo seu advogado à actriz, antes das eleições de 2016.Segundo a CNN, os conselheiros de Trump aconselharam-no a não falar sobre o assunto publicamente. Então surgiu uma comunicação da Casa Branca a negar as alegações de que o milionário tenha tido um caso com a actriz pornográfica.Daniels e o seu advogado mostraram o desenho durante uma entrevista ao canal ABC e anunciaram uma recompensa de 100 mil dólares a quem identificasse o homem.Daniels diz que a ameaça ocorreu em 2011, pouco depois de esta ter acordado em Maio desse mesmo ano vender a história do seu caso com Trump a uma revista por 15.000 dólares. O homem ter-se-á aproximado da mulher e da filha e dito: "Deixe o Trump em paz. Esqueça a história". De seguida terá olhado para a criança e dito: "Que linda menina. Seria uma pena se qualquer coisa acontecesse à mãe dela", disse.