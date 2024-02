Zelensky, o líder-herói cada vez mais contestado

Há um momento singular que define Volodymyr Zelensky. Poucos dias depois do início da invasão da Ucrânia, com os militares russos a caminho de Kiev, a Casa Branca de Joe Biden, temendo que a cidade estivesse prestes a cair, oferece-se para o retirar. Zelensky recusa abandonar a capital e informa Biden que precisava de "munições e não de uma boleia" para o exílio. Não se sabe se a estória corresponde à realidade dos factos, mas a coragem de Zelensky transforma-o no símbolo da determinação do país de resistir ao invasor. Substitui o fato e a gravata pelos camuflados, deixa crescer a barba e o envelhecimento provocado pelo desgaste pessoal torna-se visível. Incansável na publicitação da causa ucraniana, convence muitos líderes mundiais a apoiá-lo. Não obstante os sucessos verificados, com a passagem do tempo Zelensky tornou-se menos consensual e avolumam-se as críticas ao seu comportamento.



A CHAGA DA CORRUPÇÃO