Desabamento de escola na Indonésia: pelo menos 91 pessoas estão debaixo dos escombros há dois dias

Equipas de resgate procuram sobreviventes AP Photo/Trisnadi
"Os socorristas estão à procura de 91 pessoas", confirmou o porta-voz da agência de mitigação de desastres (BNBP), Abdul Muhari, citado pelo jornal The Guardian.
Nanang Sigit, um responsável pelos trabalhos de busca e salvamento, acredita, no entanto, que há a possibilidade de as equipas de socorro encontrarem sobreviventes debaixo dos escombros, uma vez que ontem era possível ouvir pessoas a chorar e gritar. "Usámos câmaras e detetámos seis vitimas que mostraram sinais de vida", disse Sigit citado pelo jornal britânico. "Quando eles viram a luz da câmara, começaram a mexer as pernas."
Para já, o número de mortos mantêm-se nos três, mas com o passar das horas é possível que este seja bastante superior. Na terça-feira, as autoridades adiantaram ainda que 100 pessoas haviam ficado feridas. Já esta quarta-feira, Muhari detalhou que 26 dos feridos estão a ser tratados em hospitais locais.
No local estão agora cerca de 300 socorristas que têm levado água e mantimentos aos alunos que permanecem presos debaixo dos escombros. "Alimentos e água foram distribuídos através de uma brecha para manter as vítimas saudáveis", informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia.
As famílias dos desaparecidos desesperam agora por mais informações. Muitos encontram-se junto a um quadro, onde consta a lista dos sobreviventes, à procura dos nomes dos seus filhos.
