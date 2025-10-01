Desabamento de escola na Indonésia: pelo menos 91 pessoas estão debaixo dos escombros há dois dias

Pelo menos 91 pessoas estão desaparecidas, depois da escola islâmica Al Khoziny, na Indonésia, ter colapsado durante as orações da tarde de segunda-feira, apontaram as autoridades locais.



Equipas de resgate procuram sobreviventes AP Photo/Trisnadi

"Os socorristas estão à procura de 91 pessoas", confirmou o porta-voz da agência de mitigação de desastres (BNBP), Abdul Muhari, citado pelo jornal The Guardian.

Nanang Sigit, um responsável pelos trabalhos de busca e salvamento, acredita, no entanto, que há a possibilidade de as equipas de socorro encontrarem sobreviventes debaixo dos escombros, uma vez que ontem era possível ouvir pessoas a chorar e gritar. "Usámos câmaras e detetámos seis vitimas que mostraram sinais de vida", disse Sigit citado pelo jornal britânico. "Quando eles viram a luz da câmara, começaram a mexer as pernas."

Para já, o número de mortos mantêm-se nos três, mas com o passar das horas é possível que este seja bastante superior. Na terça-feira, as autoridades adiantaram ainda que 100 pessoas haviam ficado feridas. Já esta quarta-feira, Muhari detalhou que 26 dos feridos estão a ser tratados em hospitais locais.

No local estão agora cerca de 300 socorristas que têm levado água e mantimentos aos alunos que permanecem presos debaixo dos escombros. "Alimentos e água foram distribuídos através de uma brecha para manter as vítimas saudáveis", informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia.

As famílias dos desaparecidos desesperam agora por mais informações. Muitos encontram-se junto a um quadro, onde consta a lista dos sobreviventes, à procura dos nomes dos seus filhos.