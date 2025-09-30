Sábado – Pense por si

30 de setembro de 2025 às 10:02

Equipas de resgate procuram sobreviventes após desabamento de escola na Indonésia

Dezenas de estudantes encontram-se soterrados e pelo menos três morreram devido ao desabamento de uma escola na Indonésia, esta segunda-feira.

