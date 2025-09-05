Da Defesa à Guerra, Trump muda o nome do departamento que tutela o exército

Em 1947 os EUA trocaram o Departamento da Guerra pelo Departamento da Defesa. Agora Trump quer voltar ao nome bélico.

O presidente norte-americano, Donald Trump, assinou uma ordem que renomeia o Departamento de Defesa com o antigo nome: Departamento de Guerra.



Trump pretende alterar o nome do departamento que tutela o exército

Até pouco depois da II Guerra Mundial, o Departamento de Defesa era conhecido como "Departamento de Guerra". Trump recuperou agora esta nome bélico. A renomeação precisa ainda da aprovação do Congresso, sendo então apenas um nome informal. Mas a mensagem está passada: os Estados Unidos estão em modo de ataque. Antes de ser aprovado pelo Congresso, não é oficial, mas Pete Hegseth, secretário da Defesa, pode começar já a apresentar-se como "secretário da Guerra".

Em agosto Trump foi perentório: "Departamento da Defesa é demasiado defensivo” e na altura referiu-se a Hegseth como "o seu secretário de Guerra". Acrescentou que os EUA querem ser "defensivos", mas capazes de "passar à ofensiva se for preciso".

Hegseth lembrou esta semana que "os EUA venceram a I Guerra Mundial e a II Guerra Mundial não com o Departamento de Defesa, mas sim com o Departamento de Guerra”, justificando assim esta alteração de nomenclatura. A Casa Branca considera que a nova designação “passa uma mensagem mais forte de prontidão e determinação” que devem ser associados à posição internacional dos EUA. “As forças militares dos EUA são as forças de combate mais fortes e letais do mundo, e o presidente crê que este departamento deve ter um nome que reflita o seu poder sem igual e a sua prontidão para proteger os interesses nacionais”, lê-se numa nota.

No seu segundo mandado Trump term apostado na demonstração de força: reforçou o orçamento disponível para o Pentágono, reduziu o apoio humanitário a outros países e organizou uma grande parada militar. Isto apesar de ter sido eleito com a promessa de que ia acabar com as guerras e que era um "pacificador".

O Departamento da Guerra surgiu ainda durante a presidência de George Washington (em 1789) e foi renomeado Departamento da Defesa em 1947, no pós-guerra.