Songpol não tinha levado a bicicleta e a Thaweechai os pais obrigaram-no a ir fazer os trabalhos de casa. Foram estas duas circunstâncias que os salvaram do sucedido à sua equipa de futebol, os Javalis Selvagens. Hoje, não estão entre os rapazes que estão presos dentro das cavernas de Tham Luang Nang Non, na Tailândia.

Songpol Kanthawong tem 13 anos, tal como Thaweechai Nameng. Depois dos treinos da equipa de futebol, em vez de irem com os amigos até às grutas, separaram-se deles. Naquela noite, Songpol recebeu um telefonema do tio, que era um dos treinadores da equipa. Perguntou-lhe onde estava Ekk, o treinador auxiliar de 25 anos que desapareceu com os jovens.

"Foram à caverna", respondeu o rapaz, que foi entrevistado pelo jornal britânico The Guardian. As bicicletas dos doze rapazes foram encontradas à entrada da gruta. "Fiquei tão chocado e preocupado e não penso que tenha sido o único. Todos ficámos."

Thaweechai também ficou muito preocupado com os amigos. Conhece bem a caverna, depois de a ter visitado com os escuteiros. "Quando se está dentro da caverna, não se ouve a chuva. Quando a chuva chegou e a água começou a correr, eles já deviam estar muito dentro da caverna", explicou ao mesmo jornal. "É assustador e escuro." Contudo, garante que os colegas de equipa sabem nadar.

Quando souberam que os amigos estavam vivos, os dois rapazes ficaram muito felizes. Agora, até planeiam as celebrações para quando eles saírem da gruta: vão comer porco no churrasco.