12 rapazes sobreviveram, sem comida, durante nove dias no complexo de grutas de Tham Luang, na Tailândia. O pediatra Jorge Amil Dias, presidente do Colégio da Especialidade de Pediatria, explica que a culpa é do metabolismo e da temperatura da cave.

Um treinador de futebol de 25 anos e os seus 12 jogadores, com idades entre os 11 e os 16 anos, sobreviveram nove dias seguidos encurralados dentro do complexo de cavernas de Tham Luang Nang Non, no norte da Tailândia, sem comida e apenas com a água existente no local. Mas como? De acordo com o pediatra Jorge Amil Dias, presidente do Colégio da Especialidade de Pediatria, a temperatura da cave e a ingestão de água foram factores cruciais - o resto foi da responsabilidade do metabolismo.



"O nosso organismo é composto por uma dose substancial de água - e manter um equilíbrio hídrico da concentração dos iões e gestão de perdas é essencial. Quando há grande perda de água, o volume de fluido diminui, a perfusão renal piora, surge insuficiência renal que leva a complicações sérias", explicou à SÁBADO o pediatra.



A temperatura também jogou um papel fundamental na sobrevivência das crianças. "Estavam num ambiente mais fresco - o que leva a perdas de água mais limitadas", clarifica. "Estavam num ambiente francamente menos quente, onde também as perdas por evaporação e transpiração eram seguramente menores. Isso terá contribuído para algum equilíbrio biológico", concretizou, salientando que, mesmo a manter o equilíbrio hídrico, as crianças "sobreviveram com dificuldades".



Até Setembro ou Outubro, as cavernas de Tham Luang Nang Non estão regularmente inundadas, e a temperatura no interior ronda os 15 graus. Ou seja, apesar de ser um ambiente mais fresco que o exterior, as crianças não correm o risco de hipotermia. À agência Associated Press, Tim White, coordenador regional da National Cave Rescue Commission, explica que se os rapazes não teriam sobrevivido se esta situação tivesse acontecido numa caverna dos Estados Unidos, que costuma estar bem abaixo dos 15 graus. Correriam o risco de morrer por hipotermia.



Os rapazes sobreviveram sem comida porque, argumenta o médico, o metabolismo de cada um "ajustou-se aos recursos que tinha". "Estamos a falar de várias pessoas, com metabolismos e reacções diferentes. Com menos comida, todo o metabolismo teve de se ajustando aos recursos que tinha. Além disso, é provável que ali, por estarem acompanhados por um adulto, tenham tomado algumas medidas para se protegerem do excesso de arrefecimento", continuou.



"Há pessoas que aguentam greves de fome, não comem absolutamente nada, apenas ingerem líquidos durante semanas, fazendo uma restrição da actividade física. Basicamente diminuem o consumo de calorias e proteínas, mas mantêm a ingestão de água. O metabolismo adapta-se", explicou.



Crianças presas em gruta podem ter que esperar para sair

O governador regional Narongsak Ossottanakorn explicou que, devido ao elevado nível da água, as operações de resgate ainda não terminaram. Rodeados por água, a mais de 300 metros no interior da caverna, os 12 rapazes estão a receber barras energéticas das equipas de salvamento, que esperam que o nível das águas desça.



Para que os rapazes possam ser resgatados antes do fim da época das chuvas, vão ter de aprender técnicas de mergulho. No entanto, especialistas alertam para o perigo de conduzir mergulhadores inexperientes através de águas lamacentas e com uma visibilidade quase nula. As equipas de resgate tentaram bombear água para que fossem atingidos níveis mais baixos que permitissem às crianças passar, mas as tentativas não foram bem sucedidas. Esperando que o nível baixasse por si próprio poderia levar entre três e quatro meses e teriam de ser continuamente alimentados e receber assistência.



O grupo ficou preso no complexo de grutas de Tham Luang, na Tailândia, devido às chuvas que o apanhou durante uma visita. O treinador de futebol, Ekkapol Chantawong, tem 25 anos e o grupo de crianças tem idades entre os onze e os dezasseis anos.



Além das equipas tailandesas, foram deslocados para o local peritos da Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Israel, China e Japão.



Os familiares dos jovens desaparecidos criaram um acampamento à porta da gruta. Dormiram, estes dias, em cadeiras de plástico e vêem-se alguns berços no local. Monges budistas deslocaram-se para a zona para ajudar as famílias a rezar.