O regresso às aulas nos EUA com mochilas antibalas

No dia 3 de agosto, em El Paso , Texas, um homem de 21 anos matou 22 pessoas num supermercado Walmart. Depois do que foi o oitavo assassínio em massa mais mortífero dos Estados Unidos, na madrugada seguinte outro tiroteio fez uma dezena de mortos. Esta escalada de violência levou a um início de ano letivo diferente que viu um aumento exponencial da venda de mochilas antibalas – com até 300% mais de vendas para alguns fabricantes nas semanas anteriores ao começo das aulas.Ao mesmo tempo, o número de armas pertencentes a civis é já maior que a população do país, escreve o El Mundo.Segundo um inquérito realizado pela empresa de tratamento de dados Morning Consult, pedido pela NBC News, cerca de 40% dos pais norte-americanos estão "muito preocupados" com um possível tiroteio nas escolas dos filhos. Quase metade dos pais inquiridos admitiu comprar uma mochila à prova de balas."O Noah [dez anos] tem medo de ir à escola e eu também, como mãe, por tudo o que tem acontecido. Comprei-lhe uma mochila antibalas, sim. Não é nenhuma garantia mas se algo acontecesse poderia proteger-se", afirmou ao jornal espanhol Nataly P., mãe de um aluno do colégio Sunset Park Elementary de Miami.Do outro lado estão os pais que acreditam que as empresas que vendem estas mochilas estão a aproveitar-se do medo dos encarregados de educação. "[estas mochilas] não garantem proteção contra espingardas, que são as mais utilizadas em tiroteios em escolas", defendeu Amber P., mãe de duas crianças. "É triste que estas empresas beneficiem de algo tão trágico e façam com que os pais pensem que estas mochilas ou camisolas vão proteger os seus filhos".Os preços destas mochilas variam entre os 140 e os 270 euros. No exterior são semelhantes a qualquer outra mochila mas no interior possuem painéis que, segundo os fabricantes, foram testados com balas de até nove milímetros. Várias mochilas dizem cumprir os requisitos do Instituto Nacional de Justiça norte-americano.No entanto, a agência governamental não certificou nenhuma mochila que se encontre no mercado, garantiu a porta-voz do Departamento de Justiça, Kelly Laco. "Os anúncios a estes produtos que afirmem que foram comprovados ou certificados são falsos", assegurou."Estas mochilas não resistiriam, em nenhuma circunstância, a espingardas que tanto se usam em tiroteios em escolas", disse em entrevista à CNBC o ex-comissário do departamento da polícia de Nova Iorque, William Bratton.