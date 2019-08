Num fim de semana negro para a história dos Estados Unidos , 30 pessoas perderam a vida em dois tiroteios que aconteceram no espaço de 13 horas, em El Paso, Texas, e no Ohio. Entre as vítimas mortais está o atirador do segundo massacre, abatido pelas autoridades.Em El Paso, cidade fronteiriça com o México, um homem de 21 anos disparou no sábado vários tiros num supermercado Walmart. Pelo menos 20 pessoas morraram e 26 ficaram feridas. Muitas faziam compras para o regresso às aulas, escreve a Reuters. Patrick Crusius, já detido pela polícia , foi identificado como o autor do tiroteio e, segundo as primeiras investigações, o caucasiano, natural de Allen, perto de Dallas, no Texas, terá atuado sozinho."Temos um manifesto do indivíduo que indica, até certo ponto, uma possível ligação com um crime de ódio", avançou o governador Greg Abbott. Em quatro páginas que publicou online horas antes do tiroteio, numa plataforma de mensagens de conteúdo racista, o homem garantia querer matar o maior número de hispânicos possível, revelam os meios de comunicação locais. Crusius expressava ainda, no texto, apoio a Brenton Tarrant, o autor do

Este foi o oitavo assassínio em massa mais mortífero dos Estados Unidos.



Mas um dos "dias mais mortíferos da história do Texas", como afirmou Abbott, não terminou por aqui. Horas depois, durante a madrugada de domingo, na área da East 5th Street, no distrito de Oregon, a oeste do centro de Dayton, um homem disparou sobre várias pessoas. Pelo menos dez pessoas perderam a vida - juntando-se às vítimas mortais o atirador. Pelo menos 27 pessoas ficaram feridas.



O autor dos disparos, que as autoridades abateram e que acreditam que tenha agido sozinho, usava um colete de proteção.

Donald Trump condenou o tiroteio de sábado em El Paso, classificando-o como "um ato de cobardia". "Que Deus abençoe as de El Paso, Texas. Que Deus abençoe as pessoas de Dayton, Ohio", escreveu este domingo no Twitter o presidente norte-americano.