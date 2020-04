Covid-19: Rússia admite reduzir medidas de confinamento a partir de meados de maio

A Rússia espera reduzir as medidas de confinamento a partir de meados de maio "se tudo correr bem", anunciou hoje Anna Popova, responsável pelos serviços de saúde do país.

Segundo a especialista, essa medida será possível a partir de 12 de maio, mas "se tudo correr bem" durante os três períodos de incubação da doença provocada pelo novo coronavírus.

Anna Popova precisou que até ao momento a Rússia superou os dois períodos de confinamento (de 14 dias cada um) e o país enfrenta a última prova, que coincide com as festas de maio.

"Nos dias festivos também teremos de ficar em casa", disse, citada pela agência noticiosa Interfax.

A responsável considerou ser "necessário mais tempo" para quebrar a curva de contágios na Rússia, atualmente com mais de 87.000 casos confirmados.

A Rússia anunciou hoje 6.198 novos casos da covid-19 nas últimas 24 horas, com um número total de 87.147 infetados e que excede o número de pessoas infetadas na China, onde o número oficial é de 83.912, segundo a universidade norte-americana Johns Hopkins.

O Presidente russo, Vladimir Putin, impôs uma pausa laboral durante o mês de abril para conter a propagação do coronavírus no país e as autoridades de cada região impuseram distintas formas de confinamento às suas populações.

Putin deverá dirigir-se de novo ao país durante esta semana para anunciar o eventual prolongamento do regime de confinamento para além de abril.

De acordo com os peritos, será provável que o chefe de Estado russo declare uma nova pausa laboral entre 06 e 08 de maio. Esta possibilidade foi admitida pelas autoridades de Moscovo, o principal foco da infeção com mais de 45.000 casos diagnosticados, e que já solicitaram à população para permanecer em casa durante todas as festas de maio.

O confinamento pelo coronavírus obrigou previamente o líder russo a adiar o desfile militar do 09 de maio, que este ano celebrava os 75 anos da vitória soviética sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.