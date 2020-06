Covid-19: Reino Unido regista mais 184 mortes. Ultrapassados os 42 mil óbitos

O Reino Unido registou mais 184 mortes resultantes do coronavírus nas últimas 24 horas, pelo que o número total passou para 42.153 mortes desde o início da pandemia de covid-19, anunciou o Ministério da Saúde britânico esta quarta-feira.

Entre 140.359 testes efetuados foram diagnosticadas mais 1.115 pessoas infetadas, o que elevou o número de casos de contágio para 299.251 desde o início da pandemia.

O balanço diário representa uma descida face às 233 mortes registadas pelo Reino Unido na terça-feira.

Hoje, o ministro da Saúde, Matt Hancock, saudou a identificação da dexametasona, um medicamento da família dos esteroides, para combater a doença provocada pelo SARS-CoV-2 por investigadores da universidade de Oxford como um sinal de que "a ciência britânica está entre as melhores do mundo".

Numa intervenção no parlamento, revelou que 11.547 pacientes do serviço nacional de saúde NHS estão a participar em testes clínicos relacionados com o coronavírus e que estão a ser testados sete medicamentos para o processo de recuperação e mais nove para serem usados em tratamentos de infeções em estágio inicial.

Referiu ainda os dois projetos de vacinas atualmente em testes clínicos das universidades Imperial College e universidade de Oxford.

"O progresso, embora nunca seja certo, é promissor", vincou.