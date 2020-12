O Presidente francês, Emmanuel Mácron, termina hoje a quarentena de uma semana, após o teste positivo da covid-19 e depois de todos os sintomas da doença terem desaparecido, anunciou a presidência.Macron "não apresenta sintomas de covid-19" e "em cumprimento ao protocolo sanitário em vigor, o isolamento do Presidente termina ao fim de sete dias", refere uma nota do Eliseu.O Presidente francês, que apresentava sintomas ligeiros da doença, tem informado diariamente a sua evolução durante a quarentena, que cumpriu na residência de La Lanterne, próximo ao Palácio de Versalhes.A partir daí "tem estado focado nos principais assuntos da atualidade do país e liderou (remotamente) os Conselhos de Ministros e planejou reuniões", referiu o palácio do Eliseu.Macron aproveitou a mensagem para felicitar os seus compatriotas pelo Natal e para recordar a importância da prudência nestas festas devido à pandemia.O Presidente lembrou que o país, que está perto de 62 mil mortes e 2,5 milhões de infeções, passa por "um período particular" e expressou sua confiança nos franceses para "enfrentarem o vírus da covid-19".Depois de uma noite em que se sentiu mal, Macron testou positivo para o novo coronavírus no dia 17, obrigando-o a isolar-se.O primeiro-ministro português, António Costa, foi uma das pessoas que esteve em contacto com Macron no dia anterior, tendo ficado em isolamento profilático, assim como os chefes de Governo da França, Jean Castex, e de Espanha, Pedro Sánchez.