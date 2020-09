Covid-19: Número de casos diários na Bélgica sobe para média de 1.540

O número de casos de infeção de covid-19 na Bélgica subiu para uma média de 1.540 infetados por dia na semana passada, mais 40% do que na anterior, enquanto as hospitalizações dispararam 56% para quase 65 por dia.

Dados hoje divulgados pelas autoridades de saúde belgas revelam que, na semana de 16 a 22 de setembro, registaram-se perto de 1.504,7 novas infeções por dia com o novo coronavírus, número que compara com uma média diária de 1.103,1 na semana anterior (09 a 15 de setembro).

Numa altura em que a Bélgica apenas divulga dados epidemiológicos semanais, verificou-se também um aumento significativo no número de hospitalizações no período mais recente, que foram de 64,7 em média na semana de 16 a 22 de setembro.

Ao todo, desde o início do surto no país em março passado, já se registaram 110.976 casos e 19.982 hospitalizações por covid-19.

Além de ser um dos países europeus que está, agora, com maior número de casos, a Bélgica é também um dos que tem taxas de mortalidade mais elevadas relacionadas com a pandemia, num total de 9.969 mortos desde o início do surto, em março passado.

Entre 16 a 22 de setembro registou-se um aumento de 21% no número de mortes face à semana anterior, o equivalente a uma média de 3,3 por dia.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 984.068 mortos e cerca de 32,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.