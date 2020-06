Covid-19: México ultrapassa os dez mil mortos

O México registou desde o início da pandemia da covid-19 mais de dez mil mortos, informaram as autoridades esta segunda-feira, com o país a tornar-se o segundo país da América Latina com mais óbitos.

A covid-19 matou 10.167 pessoas no México, que retoma agora as atividades económicas, e identificou desde o início da pandemia 93.435 casos, números avançados no último balanço realizado pelas autoridades de saúde.

Na América Latina, à frente do méxico no número de mortos só o Brasil (29.937).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse (AFP), a pandemia de covid-19 já provocou mais de 373 mil mortos e infetou mais de 6,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Cerca de 2,6 milhões de doentes foram considerados curados.