Covid-19: Mais 35 casos e um óbito em Angola

Angola registou mais 35 infeções por covid-19 e um óbito nas últimas 24 horas, e registou a recuperação de uma pessoa antes infetada, informou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Os novos casos são relativos a pessoas com idades entre 6 e 83 anos, sendo 20 de sexo masculino e 15 feminino.

Dos 35 casos, um é do Dande, província do Bengo, e foi importado de Luanda, enquanto os restantes são da província de Luanda.

Quanto ao óbito, um angolano de 35 anos com comorbilidades, esteve internado no hospital de campanha da Zona Económica Especial e teve complicações relacionadas com uma pneumonia, adiantou o mesmo responsável.

Angola soma um total de 1.199 casos, mais 35 portanto relativamente a sábado, dos quais 55 óbitos, 461 recuperados e 684 ativos, 18 deles em estado grave e 12 críticos.

A covid-19 já afeta 11 das 18 províncias angolanas, sendo Luanda o epicentro da doença.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 685 mil mortos e infetou mais de 17,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Em África, há 19.920 mortos confirmados em mais de 944 mil infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de casos e de mortos (4.821 infetados e 83 óbitos), seguindo-se Cabo Verde (2.480 casos e 23 mortos), Guiné-Bissau (1.981 casos e 26 mortos), Moçambique (1.907 casos e 12 mortos), Angola (1.199 infetados e 55 mortos) e São Tomé e Príncipe (871 casos e 15 mortos).