Covid-19: Controverso médico russo integra centro responsável pela vigilância da pandemia

Um polémico médico russo, conhecido por comentários que questionam a gravidade do novo coronavírus, tornou-se porta-voz do centro russo responsável pela vigilância da pandemia da covid-19, informou a agência de notícias TASS.

Alexandre Miasnikov, médico-chefe de um hospital público de Moscovo, também é desde 2013 o apresentador de um programa de televisão dedicado à saúde no canal público Rossia.

O médico vai anunciar à população os dados oficiais sobre a pandemia e o vírus, dará informações sobre testes e vacinas contra a covid-19 em desenvolvimento por cientistas russos, conversará sobre medidas preventivas e também procurará combater a desinformação sobre o novo coronavírus, de acordo com a TASS.

O serviço de imprensa de Miasnikov ainda não respondeu ao contacto realizado pela agência de notícias AFP.

Alexandre Miasnikov destacou-se nos últimos meses por comentários controversos sobre a crise do novo coronavírus, parecendo minimizar a gravidade da doença.

O médico apelou, nomeadamente, para que não se encerrassem as igrejas face à aproximação do domingo de Páscoa ortodoxo na Rússia, porque a fé, segundo Miasnikov, "mobiliza a imunidade e as forças interiores".

A Igreja, por seu lado, instou os russos a ficar em casa, de acordo com o confinamento ordenado pelas autoridades públicas.

No final de março, quando as autoridades russas já enfatizavam a seriedade da crise da saúde, o médico afirmou nas redes sociais que muitas das vítimas idosas da covid-19 no mundo haviam morrido não pelo novo coronavírus, mas por pneumonias mais comuns.

A Rússia anunciou hoje que regista no total 27.938 casos da covid-19 (+ 3.448 infeções em 24 horas) e 232 mortes (+34 óbitos em 24 horas).