Covid-19: Alunos de Nova Iorque apenas regressam à sala de aula no final do mês

A cidade de Nova Iorque adiou novamente o regresso ao ensino presencial para os mais de um milhão de alunos do sistema de ensino público.

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, anunciou hoje que a maioria dos alunos do ensino básico ficará em ensino à distância até 29 de setembro e que as escolas de ensino secundário estarão nesse mesmo modelo até 01 de outubro.

Os alunos dos infantários e do ensino especial serão os únicos a retomar as aulas presenciais na próxima segunda-feira, conforme estava planeado.

Bill de Blasio e líderes sindicais reconheceram que Nova Iorque precisava de mais tempo para se preparar para o regresso dos alunos às salas de aula, em plena pandemia de covid-19, em que a cidade de Nova Iorque chegou a ser o epicentro da crise sanitária, no país que continua a ser o mais afetado do mundo pelos contágios com o novo coronavírus.

Os Estados Unidos registam mais de seis milhões de infeções, incluindo quase 200 mil mortes com covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 941.473 mortos e mais de 29,9 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.