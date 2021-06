Covid-19: Alemanha levanta avisos aos viajantes a 1 de julho

As restrições vão ser levantadas para todo o mundo, com exceção para os que registam elevados níveis de infeção por covid-19 ou forte incidência das novas variantes.

A Alemanha vai levantar os avisos aos viajantes, em vigor há mais de um ano, para a maioria dos países, exceto os que registam elevados níveis de infeção por covid-19 ou forte incidência das novas variantes.



"Poderemos levantar o aviso geral aos viajantes para as zonas de risco cuja incidência [do novo coronavírus] em sete dias seja inferior a 200. Esta medida aplica-se a partir de 01 de julho e no mundo inteiro", anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, em comunicado.

Esta medida simbólica vai facilitar a retomada das deslocações e da atividade turística neste verão.

"Em numerosos locais, os números da infeção estão em baixa e cada vez mais cidadãos estão vacinados. Após longos meses de encerramento, podemos alegrar-nos por encontrar alguma normalidade, e isso vale também para as viagens", acrescentou o ministro, apelando, no entanto, à prudência e ao respeito das regras sanitárias.

O aviso e respetivas restrições continuam, no entanto, ativos para os países que ainda têm elevados níveis de infeção ou uma forte incidência das variantes do SARS-CoV-2, nomeadamente o Reino Unido e a Índia.

O levantamento do aviso não dispensa a obrigação de apresentar um teste negativo à covid-19, um certificado de vacinação ou qualquer outro requisito em vigor para as deslocações à partida da Alemanha.