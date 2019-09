Recordarei sempre Jacques Chirac como um amigo de Portugal e dos Portugueses em França. Durante toda a sua vida, encarnou os ideais republicanos em França e na Europa. À sua família e ao povo francês, as minhas sentidas condolências. — António Costa (@antoniocostapm) September 26, 2019

O primeiro-ministro António Costa recordou Jacques Chirac como "um amigo" de Portugal e dos emigrantes portugueses em França , tendo encarnado os ideais republicanos no seu país e na Europa."Recordarei sempre Jacques Chirac como um amigo de Portugal e dos portugueses em França. Durante toda a sua vida, encarnou os ideais republicanos em França e na Europa", escreveu António Costa, na rede social Twitter , expressando condolências à "família e ao povo francês".O antigo presidente da França Jacques Chirac morreu esta quinta-feira, aos 86 anos, anunciou o seu genro, Frédéric Salat-Baroux."O Presidente Jacques Chirac morreu esta manhã pacificamente e acompanhado pela sua família", disse Salat-Baroux, marido da filha mais nova do antigo Presidente, Claude Chirac.Chefe de Estado de França entre 1995 e 2007, Jacques Chirac teve uma das carreiras políticas mais longas da Europa, ao completar 40 anos em diversos cargos políticos, incluindo como Presidente da República, primeiro-ministro, vice-ministro, presidente da câmara de Paris e líder do partido.O antigo presidente da França, que há vários anos não aparecia em público, sofria de perda de memória, possivelmente causada por uma forma da doença de Alzheimer ou um derrame que teve enquanto estava na Presidência.