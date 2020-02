Coronavírus: Próxima jornada da Liga suíça de futebol adiada por prevenção

A 24.ª jornada da liga suíça de futebol, agendada para sábado e domingo, foi adiada para uma data a anunciar, como medida de prevenção da propagação do coronavírus Covid-19 no país, anunciaram hoje os organizadores da prova.

"Fomos informados pelo Conselho Federal que todos os eventos envolvendo mais de 1.000 pessoas estão proibidos, pelo menos, até 15 de março. Concordamos com essa medida e, por essa razão, decidimos adiar todos os jogos a partir da 24.ª jornada", explicou a liga suíça, em comunicado.

O mesmo organismo adiantou que durante a próxima semana irá tomar uma decisão, em cooperação com as autoridades e com os clubes, sobre o futuro da competição, podendo optar por realizar os jogos à porta fechada.

A liga helvética de hóquei no gelo também anunciou que todos os jogos irão ser disputados sem espetadores e o próximo Salão Automóvel de Genebra, um dos mais emblemáticos do setor, que estava agendado de 05 de 15 de março, foi mesmo cancelado.

O Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.858 mortos e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

Além de 2.788 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.