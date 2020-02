Mais de 3.500 pessoas estão de quarentena a bordo do navio Diamond Princess há várias semanas devido ao coronavírus. A medida foi decretada pelo Governo japonês para evitar mais infecções no paóís. Só esta quinta-feira é que os membros da tripulação do navio que está atracado em Yokohama começaram a abandonar a embarcação depois de uma quarentena de semanas que muitos especialistas consideraram "ineficaz".Cerca de 240 trabalhadores que testaram negativo começaram já a desembarcar. A saída do navio será progressiva, informou o ministério da Saúde japonês. A tripulação será transportada para a National Tax College em Wako, fora de Tóquio, para um período de isolamento de 14 dias."Suspeitamos que alguns dos funcionários do cruzeiro já estejam infectados, mas tiveram que continuar a operar o navio de cruzeiros a verificar se os passageiros estavam bem e a entregar-lhes refeições. Isto causou um contacto próximo entre passageiros e tripulantes", disse Norio Ohmagari, director do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças japonês, acrescentando que manter os trabalhadores a bordo e não os colocar em quarentena total foi uma "decisão difícil".

Dois portugueses tripulantes de um navio de cruzeiros encontram-se hospitalizados no Japão, um dos quais com confirmação de infeção e o outro por indícios relacionados com o novo coronavírus.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.

A China soma 95% dos casos de infeção pelo novo coronavírus a nível mundial.