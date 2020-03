A economista chefe da OCDE, Laurence Boone, considerou hoje "pertinente" a emissão de dívida comum na Zona Euro alertando que falta coordenação entre os planos dos vários estados membros que estão a agir de forma unilateral.

Em entrevista à publicação francesa Les Echos, Boone explica que "é pertinente a ideia sobre instrumentos comuns capazes de financiar - de forma solidária - os gastos de saúde ou relacionados com a gestão por causa do coronavírus".

Trata-se de um mecanismo "importante porque na União Europeia fazem-se poucas transferências numa altura em que o vírus afeta todos sendo que os países não têm todos os mesmos meios de enfrentar" o problema, assinalou a responsável da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 697 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 33.200.

Dos casos de infeção, pelo menos 137.900 são considerados curados.

Para Laurence Boone, os países da União Europeia podem vir a utilizar o mecanismo sobretudo porque o Banco Central Europeu (BCE) já "cumpriu a sua parte" oferecendo condições de financiamento o que, afirmou, "tranquilizou" os mercados permitindo absorver as novas emissões de dívida que se preveem.

A economista francesa sublinha que a disparidade entre os planos apresentados pelos vários países europeus faz com que seja complicado fazer uma avaliação.

"Outro exemplo da falta de coordenação na Europa relaciona-se com as ideias sobre as paralisações laborais (a tempo parcial) mas ninguém o está a fazer da mesma forma fazendo com as empresas estejam a tomar medidas diferentes nos vários países", acrescentou.

Em termos gerais, Boone insiste que a "evidente falta de coordenação na gestão da crise" tem de ser corrigida.