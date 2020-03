Espanha: Grávida com covid-19 morre durante cesariana de urgência

Uma mulher grávida e infetada com o novo coronavírus morreu, este domingo, no Hospital Materno Infantil de Corunha, em Espanha, onde foi submetida a uma cesariana de emergência. Segundo o El País, o bebé também não sobreviveu.

A mulher, de 37 anos, sofria de uma outra patologia crónica e sentiu-se mal no sábado à noite, apresentando febres. No dia seguinte, entrou no hospital com contrações e as equipas médicas, perante o quadro febril, fizeram o despiste da covid-19 antes da entrada na sala cirúrgica. O mesmo deu positivo.

De acordo com o diário espanhol, o falecimento de ambos deveu-se a complicações durante o parto.

Em Espanha, a covid-19 já matou pelo menos 6737 pessoas, havendo quase 80 mil infetados. Quase 15 mil, segundo dados do Ministério da Saúde, já se curaram.