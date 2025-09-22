Sábado – Pense por si

22 de setembro de 2025

Imagens impressionantes mostram torre de refrigeração nuclear a ser demolida nos EUA

Uma torre de refrigeração do antigo projeto nuclear de Hartsville, no estado norte-americano do Tennessee, foi demolida numa implosão controlada que durou 10 segundos. Construída nos anos 70, mas nunca utilizada, a estrutura de 165 metros foi derrubada por mais de 400 quilos de explosivos para preparar o local para futuros projetos.

