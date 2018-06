A 27 de Fevereiro, dia em que desapareceu, Gabriel estava em casa da avó, na localidade de Hortichuelas, no Sul de Espanha. Por volta das 15h30, a criança saiu de casa – onde costumava passar fins-de-semana e férias – para ir brincar a casa dos primos, a cerca de 100 metros da casa da avó. A avó viu-o percorrer parte do caminho, até o perder de vista. Desde essa hora que não se soube mais do paradeiro da criança.

Ana Julia Quezada garantiu à Guardia Civil espanhola que "que não queria ferir" Gabriel, mas que perdeu o controlo ando a criança lhe chamou "negra feia". Este foi o relato feito pela autora confessa do homicídio da criança no dia 27 de Fevereiro deste ano, que perante as autoridades procurou desmentir que a morte da criança tivesse sido um acto premeditado e garantiu que a sua relação com o enteado era "boa.Quezada era de namorada de Ángel Cruz há um ano e três meses quando a morte aconteceu. Segundo a mulher, regressava da quinta de Ángel quando passou por Gabriel a brincar junto à estrada. A criança terá respondido que estava a fazer tempo para ir para casa e Ana Julia disse-lhe então para entrar no carro e irem juntos.Já na quinta, segundo o relato citado pelo El Periódico, viu Gabriel pegar num machado que estava no jardim e pediu-lhe que o largasse para ão se magoar. Terá sido quando a criança lhe chamou "negra feia". Acto contínuo, contou, tapou-lhe "a boca para ficar quieto e não a insultar", tendo "apertado a boca e o nariz da criança".Quando percebeu que a criança não respirava, ficou assustada e "bloqueou, sem saber o que fazer". No mesmo relato, disse que fumou um cigarro enquanto decidiu enterrar o enteado na quinta. Foi quando tirou o corpo do local que foi detida pelas autoridades.