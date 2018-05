A Coreia do Norte ameaçou esta terça-feira anular a cimeira prevista para 12 de Junho, em Singapura, entre o seu líder, Kim Jong-un, e o Presidente norte-americano, Donald Trump, devido aos exercícios militares conjuntos dos EUA e Coreia do Sul.

A ameaça foi veiculada pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap, que cita a sua congénere norte-coreana KCNA.

As autoridades norte-coreanas anularam já o encontro de alto nível que estava marcado para quarta-feira com a Coreia do Sul.