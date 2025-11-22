COP30: União Europeia deixa cair roteiro mas exige menção aos combustíveis fósseis no texto final

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A União Europeia deixou cair a exigência de um roteiro para o fim dos combustíveis fósseis no texto final da COP30, mas exigiu manter uma referência ao abandono progressivo aprovado no Dubai, algo que os países opositores rejeitam.



Ministra Maria da Graça Carvalho na COP30 AP

Em declarações aos jornalistas, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, disse que nas negociações em curso na conferência do clima de Belém, os 27 apresentaram um texto para incluir três pontos ao documento publicado ontem de manhã pela presidência brasileira da COP30.

O primeiro reconhece o que falta fazer para garantir que o mundo não ultrapassa o aquecimento de 1,5ºC face aos níveis pré-industriais.

O segundo inclui referências ao acordo da COP28 relativo ao abandono progressivo dos combustíveis fósseis, mas sem qualquer menção ao roteiro que foi defendido pelo Presidente do Brasil e por mais de 80 países durante a COP30.

E o terceiro inclui "fazer os melhores esforços possíveis" para triplicar o financiamento à adaptação dos países emergentes e em desenvolvimento.

"Mesmo assim, do outro lado não estão a aceitar estes três pontos", disse a ministra aos jornalistas portugueses na COP30 em Belém, entre reuniões negociais.

Após uma reunião da União Europeia com o presidente da COP30 para apresentar estes pontos, a ministra referiu aos jornalistas que André Correa do Lago disse que iria continuar a negociar para chegar a um texto final, mas admitiu que dificilmente seria possível incluir todas as exigências do bloco europeu.

Questionada sobre se isto representa um mau acordo, a ministra portuguesa disse que, se os três pontos defendidos pela UE forem incluídos, será "um bom acordo".

Maria da Graça Carvalho disse que a UE é o único grupo que ainda não está de acordo com o texto do "Mutirão Global" apresentado hoje de manhã e que mesmo os países africanos, os sul-americanos e os pequenos Estados insulares estão satisfeitos.