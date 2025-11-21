Sábado – Pense por si

21 de novembro de 2025 às 22:07Associated Press

COP30: presidente pede soluções concretas aos países

Em Belém, as negociações climáticas decorreram esta sexta-feira à porta fechada. André Corrêa do Lago, presidente da COP30, afirmou que cabe aos países apresentarem propostas e soluções claras.

