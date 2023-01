Contas de Facebook e Instagram de Donald Trump vão ser reativadas

A Meta anunciou que as contas do ex-presidente norte-americano vão ser reabertas, dois anos depois de terem sido suspensas.

A Meta, empresa dona do Facebook e Instagram, anunciou que as contas do ex-presidente norte-americano Donald Trump vão ser reabertas, dois anos depois de terem sido suspensas.







O perfil tinha sido suspenso por a Meta entender que as publicações de Trump poderiam incitar a mais violênciadepois da invasão ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021. À altura da suspensão, a 7 de janeiro de 2'21, Trump tinha a conta de Facebook com mais seguidores de sempre.Ao New York Times, Nick Clegg, diretor para os negócios globais da Meta, explicou que já tinha passado tempo suficiente para considerar que a conta de Trump representava um risco de segurança público. "A suspensão foi uma decisão extraordinária tomada em circunstâncias extraordinárias. O estado normal das coisas é que o público possa ouvir um ex-presidente dos Estados Unidos e um candidato declarado a esse cargo novamente nas nossas plataformas", acrescentou ainda Clegg.Em novembro do ano passado, Elon Musk tinha dado ordens para que a conta de Twitter de Trump fosse reativada.