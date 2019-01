Brown tinha 16 anos quando assassinou Johnny Allen, o homem que a comprou para ser escrava sexual.

O governador do Tennessee, nos EUA, Bill Haslam, concedeu esta semana clemência judicial a Cyntoia Brown, condenada em 2006 com 16 anos a prisão perpétua por ter assassinado Johnny Allen, um agente imobiliário e, tal como mais tarde se viria a descobrir, o homem que a violou e que a comprou para ser sua escrava sexual.

Haslam, o político Republicano cujo mandato termina em duas semanas, decidiu autorizar a saída sob liberdade condicional de Brown, agora com 30 anos, no dia 7 de agosto deste ano. A norte-americana ficará sob supervisão policial durante dez anos e com as condições de não violar quaisquer leis federais, ter um trabalho e participar em sessões de aconselhamento regulares.

Cyntoia Brown era menor quando matou Johnny Allen, de 43 anos, em 2004, com um tiro na nuca a uma distância próxima, depois de este a ter ido buscar num local em Nashville. Segundo a acusação na altura, a jovem levou uma arma de fogo com a intenção de roubar o agente imobiliário.

Os advogados de defesa, por outro lado, argumentaram que Brown foi vítima de tráfico sexual e que tomou aquela atitude por medo, adicionando que o seu estado mental não a permitiria ser culpabilizada uma vez que ela foi prejudicada pelo consumo de álcool da sua mãe durante a gravidez.





"Cyntoia Brown cometeu, tal como ela admitiu, um crime horrível quando tinha 16 anos", escreveu Haslam num comunicado. "Mesmo assim, impor uma prisão perpétua a uma jovem que iria obrigá-la a cumprir pelo menos 51 anos de prisão até ser elegível para liberdade condicional é demasiado duro, especialmente tendo em conta as extraordinárias medidas que Brown tem tomado para reconstruir a sua vida", defendeu.

O governador do estado norte-americano referia-se à licenciatura quase concluída da jovem pela universidade de Lipscomb e ao seu trabalho com tribunais e com o Sistema de Justiça Juvenil como consultora não remunerada.

Em 2011, o realizador Dan Birman decidiu fazer um documentário sobre a história de Bown. Em Me Facing Life: Cyntoia's Story, é relatado como a jovem viveu os sete anos de prisão cumpridos e é relembrado como esta contou detalhadamente durante o seu julgamento em 2004 os abusos que sofreu por parte de Allen, tendo sido sufocada, agredida, arrastada e com uma arma apontada à cabeça várias vezes.

Na altura, a Fox17 Nashville avançou que Cyntoia Brown tinha um historial familiar de abusos: a sua mãe e avó também foram vítimas de violação.





O documentário de Birman contribuiu para a mudança de lei no Tennesse, em 2011, que estabeleceu que alguém com 18 anos ou menos não pode ser acusado de prostituição. Se o julgamento da norte-americana tivesse sido feito nos últimos anos, a jovem teria sido considerada vítima de tráfico humano infantil.

O caso foi acompanhado por figuras públicas norte-americanas: Rihanna, Kim Kardashian, Cara Delevingne e Snoop Dogg defendiam que Brown devia ser libertada.

O mayor de Nashville, David Briley, exaltou a decisão do governador e considerou que foi um "grande dia para a justiça social e para a nossa cidade". Também o senador Democrata Raumesh Akbari apoiou a libertação de Cyntoia Brown, comentando que a deliberação mostrava que o Tennesse "consegue mostrar amor, compaixão e misericórdia" pelas pessoas que sofreram traumas.