Como vai o referendo russo influenciar a guerra na Ucrânia?

Moscovo desfraldou as faixas onde se lia "Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson. Juntos para sempre!" quando soube do resultado dos referendos nas alegadas regiões separatistas na Ucrânia. No Ocidente levantou-se um clamor contra os resultados divulgados. Quais as implicações do referendo sobre a anexação destes territórios à Rússia?