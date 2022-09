"Mãe, esta guerra é a pior decisão do nosso governo." O que revelaram soldados russos ao telefone

Jornal The New York Times traduziu e divulgou conversas telefónicas entre os soldados russos colocados na Ucrânia e os seus familiares.

O jornal The New York Times divulgou e traduziu para inglês conversas telefónicas dos soldados russos colocados na Ucrânia, intercetadas pelos serviços de inteligência ucranianos. Os áudios foram verificados pelo jornal americano, através do cruzamento de telefones russos com aplicações de mensagens, num processo que levou dois meses. As chamadas recolhidas foram feitas em março.